Головне
Дефлімпійська збірна України вперше за часів незалежності виграла чемпіонат світу
08.10.2023 10:24 1740
Євро-2032 приймуть Туреччина та Італія
Сьогодні 14:08 76
Велика Британія та Ірландія приймуть Євро-2028
Сьогодні 13:37 154
Конте може змінити Гарсію у Наполі
Сьогодні 10:10 170
Ліга Саудівської Аравії спробує орендувати Мессі
Сьогодні 08:10 387
Шахтар хотів повернути Коваленка
Вчора 23:24 644
Роналду хоче продовжити контракт з Аль-Насром
Вчора 23:11 388
Барселона визначилася щодо можливого повернення Мессі
Вчора 19:40 906
В Естонії звільнили тренера за вітання Путіну
Вчора 19:10 1323
Рейтинг ATP: Сачко покращив свою позицію
Вчора 18:55 73635
Прямі трансляції

Євро-2032 приймуть Туреччина та Італія

Визначились господарі чемпіонату Європи у 2032 році
Сьогодні 14:08 76 0
Євро-2032 приймуть Туреччина та Італія
Фото - Getty Images
#УЄФА

Джерело - Чемпіон.

УЄФА офіційно затвердив господаря чемпіонату Європи з футболу у 2032 році.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У 2032 році чемпіонат спільно прийматимуть Італія й Туреччина. Їх заявка була єдиною, що претендували на обрання УЄФА.

Країни представили 20 стадіонів, з яких у 2026 році буде обрано 10 (по 5 від кожної країни).

Нагадаємо, Велика Британія та Ірландія приймуть Євро-2028.

Коментарі ()
Популярне зараз
Троє футболістів Динамо відпочивали в нічному клубі під час комендантської години - ВІДЕО Троє футболістів Динамо відпочивали в нічному клубі під час комендантської години - ВІДЕО 1444
В Естонії звільнили тренера за вітання Путіну В Естонії звільнили тренера за вітання Путіну 1323
Фани Арсенала заспівали на честь Зінченка після перемоги над Манчестер Сіті - ВІДЕО Фани Арсенала заспівали на честь Зінченка після перемоги над Манчестер Сіті - ВІДЕО 1900
Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 Які шанси у збірної України кваліфікуватися на Євро-2024 4812
Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського 10399
Рейтинг ATP: Сачко покращив свою позицію Рейтинг ATP: Сачко покращив свою позицію 73635
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 301487
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49517
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 43150
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8120 2
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 23844 1
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 24383 1