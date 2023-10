Євро-2032 приймуть Туреччина та Італія

УЄФА офіційно затвердив господаря чемпіонату Європи з футболу у 2032 році.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У 2032 році чемпіонат спільно прийматимуть Італія й Туреччина. Їх заявка була єдиною, що претендували на обрання УЄФА.

Країни представили 20 стадіонів, з яких у 2026 році буде обрано 10 (по 5 від кожної країни).

