Євро-2032 приймуть Туреччина та Італія

Джерело - Чемпіон.
УЄФА офіційно затвердив господаря чемпіонату Європи з футболу у 2032 році.
Про це повідомляє пресслужба організації.
У 2032 році чемпіонат спільно прийматимуть Італія й Туреччина. Їх заявка була єдиною, що претендували на обрання УЄФА.
Країни представили 20 стадіонів, з яких у 2026 році буде обрано 10 (по 5 від кожної країни).
🇮🇹➕🇹🇷 Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032!— UEFA (@UEFA) October 10, 2023
The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc
Нагадаємо, Велика Британія та Ірландія приймуть Євро-2028.