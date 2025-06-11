Надія Кіченок вийшла у чвертьфінал парного розряду турніру в Нідерландах

Надія Кіченок разом із полькою Магдою Лінетт вийшли у чвертьфінал парного розряду турніру серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі. У стартовому матчі вони обіграли китайський дует Ван Сіньюй/Чжен Сайсай.

Гра тривала 1 годину 41 хвилину і завершилася з рахунком 7:6(3), 4:6, 10-2.

Україно-польська пара могла закінчити матч у двох сетах, оскільки вела 4:2 у другому сеті, однак китаянки змогли виграти чотири гейми поспіль. Втім, на супертай-брейку Кіченок та Лінетт були явно сильнішими.

Надія та Магда за гру не подавали навиліт, зробили 2 подвійні помилки та 3 брейки. На рахунку їхніх суперниць 1 ейс, 1 помилка на подачі та 4 брейки.

Libema Open – WTA 250

Гертогенбос, Нідерланди, трава

Призовий фонд: $275,094

Перше коло парного розряду, 11 червня

Надія Кіченок (Україна)/Магда Лінетт (Польща) – Ван Сіньюй/Чжен Сайсай (Китай) 7:6(3), 4:6, 10-2

Кіченок провела першу гру разом з Лінетт. Українці вдалося перервати серію з п'яти поспіль поразок у парних зустрічах. У чвертьфіналі змагань Кіченок і Лінетт зіграють проти переможців матчу між третім сіяним дуетом Ніколь Меліхар (США)/Людмила Самсонова (-) та парою Анджеліка Морателлі (Італія)/Сабріна Сантамарія (США).

Нагадаємо, що напередодні сестра Надії Людмила Кіченок разом з Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) вийшли у чвертьфінал парного розряду турніру серії WTA 500 у Лондоні.