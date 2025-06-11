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Евертон веде боротьбу за Гріліша

Олег Дідух — 11 червня 2025, 14:24
Евертон веде боротьбу за Гріліша
Джек Гріліш
Getty Images

Клуб Віталія Миколенка, Евертон, зацікавлений у підписанні вінгера Манчестер Сіті Джека Гріліша.

Про це повідомляє Football Insider.

Гріліш не входить у плани тренерського штабу Манчестер Сіті на наступний сезон, і в зв’язку з цим вирішив покинути клуб влітку. Йому потрібна ігрова практика для того, щоби потрапити до заявки збірної Англії на ЧС-2026.

Очікується, що головним суперником Евертона в боротьбі за Гріліша буде Ньюкасл. Обидва клуби зацікавлені в оренді 29-річного вінгера на наступний сезон.

Контракт англійця з Манчестер Сіті діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 28 мільйонів євро. У поточному сезоні на його рахунку 3 голи та 5 асистів у 32 матчах за Манчестер Сіті в усіх турнірах.

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