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Велика Британія та Ірландія приймуть Євро-2028

Сполучене Королівство (Англія, Шотландія, Вельс та Північна Ірландія) та Ірландія були обраними господарями Євро-2028.
Сьогодні 13:37 154 0
Велика Британія та Ірландія приймуть Євро-2028
Фото - Getty Images
#УЄФА

Джерело - uefa.com.

Чемпіонат Європи 2028 року відбудеться у Великій Британії та Ірландії.

Про це повідомляє УЄФА.

Велика Британія та Ірландія вже визначилися з містами, в яких відбудуться матчі турніру - це Белфаст, Бірмінгем, Кардіфф, Дублін, Глазго, Ліверпуль, Лондон, Манчестер та Ньюкасл. Фінальний матч відбудеться на лондонському стадіоні Вемблі. 

Відзначимо, що у Великої Британії та Ірландії не було конкурентів за право проведення турніру.  Раніше свою заявку на проведення Євро-2028 відкликала Туреччина, яка потім подала спільну заявку з Італією на Євро-2032. 

Нагадаємо, що найближчий чемпіонат Європи 2024 року відбудеться у Німеччині.

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