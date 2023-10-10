Велика Британія та Ірландія приймуть Євро-2028

Сполучене Королівство (Англія, Шотландія, Вельс та Північна Ірландія) та Ірландія були обраними господарями Євро-2028.

Чемпіонат Європи 2028 року відбудеться у Великій Британії та Ірландії.

Про це повідомляє УЄФА.

Велика Британія та Ірландія вже визначилися з містами, в яких відбудуться матчі турніру - це Белфаст, Бірмінгем, Кардіфф, Дублін, Глазго, Ліверпуль, Лондон, Манчестер та Ньюкасл. Фінальний матч відбудеться на лондонському стадіоні Вемблі.

Відзначимо, що у Великої Британії та Ірландії не було конкурентів за право проведення турніру. Раніше свою заявку на проведення Євро-2028 відкликала Туреччина, яка потім подала спільну заявку з Італією на Євро-2032.

Нагадаємо, що найближчий чемпіонат Європи 2024 року відбудеться у Німеччині.