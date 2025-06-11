Визначився перший суперник NAVI на BLAST.tv Austin Major 2025

Завершилася друга стадія найпрестижнішого турніру сезону в Counter-Strike 2 – BLAST.tv Austin Major 2025.

За підсумками двох відбіркових етапів визначилися найкращі 16 команд світу, серед яких і українська Natus Vincere.

Інша організація з України B8 не зуміла подолати другу стадію, поступившись у вирішальному матчі за вихід.

NAVI у третій стадії мейджору зіграють з білоруською організацією Nemiga. Поєдинок розпочнеться завтра, 12 червня, о 21:45 за київським часом.

Основна частина Austin Major 2025 триватиме до 22 червня, а призовий фонд складає 1 250 000 доларів.