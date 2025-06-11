Караваєв: Динамо видало дуже сильний сезон

Фланговий захисник Динамо Київ Олександр Караваєв оцінив сезон команди по 10-більній шкалі.

Гравця цитує Динамо Київ від Шуріка.

"Звісно, хотілося б поставити 10. І навіть більше. Тому що, вважаю, ми видали дуже сильний сезон. Принаймні у чемпіонаті. І тут не лише мова про саме чемпіонство: це круте досягнення, що нас жодного разу не перемогли. Це дійсно варте великої уваги. А той факт, що у нас 90-95% складу – це українці та вихованці Динамо, лише підвищує значимість такого досягнення. І свідчить, що в Україні є якісні футболісти, які можуть грати на топ-рівні.

Звісно, є ще рівень єврокубків та наші результати там, які змазують цей сезон. Звичайно, нам хотілося б виступити там набагато краще. Та й Кубок України хотілося здобути. Але серія пенальті – це лотерея. Тому підсумовуючи все, команді за сезон поставлю 8-8,5. Тому що, повторюся, сезон ми видали дуже сильний та гарний", – заявив захисник.