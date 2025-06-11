Мілан погрожує Тео Ернандесу роком без футболу

Керівництво Мілана попередило захисника команди Тео Ернандеса про те, що він може провести весь наступний сезон поза складом команди.

Про це повідомляє Даніеле Лонго.

Контракт Ернандеса діє до літа 2026 року, переговори щодо нової угоди зайшли у глухий кут. Через це Мілан хоче продати 27-річного француза цього літа за суму в 30 мільйонів євро.

Аль-Хіляль був готовий задовольнити фінансові запити "россонері", проте сам захисник не прийняв пропозицію із Саудівської Аравії.

Натомість, Ернандес узгодив умови особистого контракту із Атлетико Мадрид, проте іспанський клуб готовий запропонувати Мілану за гравця лише 23 мільйони євро.

Керівництво Мілана попередило Ернандеса та Атлетико: якщо не надійде пропозиція в 30 мільйонів євро, то француз залишиться в клубі до кінця контракту, при цьому буде поза складом команди протягом усього наступного сезону.