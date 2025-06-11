Кальярі призначив нового головного тренера

Новим головним тренером італійського Кальярі призначено Фабіо Пізакане.

Про це повідомляє пресслужба клубу із Сардинії.

Контракт із 39-річним фахівцем розрахований на один рік – до літа 2026 року. В угоді прописана опція автоматичного продовження ще на рік у разі досягнення певних спортивних результатів.

На посаді головного тренера Кальярі Пізакане замінив Давіде Ніколу, під керівництвом якого команда фінішувала на 15 місці в Серії А минулого сезону, зумівши уникнути пониження в класі. Нікола покинув свою посаду минулого тижня, пропрацювавши на ній один рік.

Для Пізакане це буде перший самостійний тренерський досвід на дорослому рівні. З 2023 року він очолював юнацьку команду Кальярі U-19.