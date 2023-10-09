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Руні може очолити Бірмінгем з Чемпіоншипа

Команда Чемпіоншипа звільнила головного тренера
Сьогодні 14:20 196 0
Руні може очолити Бірмінгем з Чемпіоншипа
Фото: Getty Images
#Бірмінгем

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Дербі та Ді Сі Юнайтед Вейн Руні може очолити Бірмінгем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Команда Чемпіоншипа звільнила головного тренера Джона Юстаса і на його місце претендує Руні.

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