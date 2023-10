Руні може очолити Бірмінгем з Чемпіоншипа

Колишній тренер Дербі та Ді Сі Юнайтед Вейн Руні може очолити Бірмінгем.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Команда Чемпіоншипа звільнила головного тренера Джона Юстаса і на його місце претендує Руні.

🚨🔵 Birmingham City has today parted company with manager John Eustace.



Wayne Rooney, expected to join as new head coach after leaving DC United. pic.twitter.com/bTdpp10HSv