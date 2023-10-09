Руні може очолити Бірмінгем з Чемпіоншипа

Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер Дербі та Ді Сі Юнайтед Вейн Руні може очолити Бірмінгем.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Команда Чемпіоншипа звільнила головного тренера Джона Юстаса і на його місце претендує Руні.
🚨🔵 Birmingham City has today parted company with manager John Eustace.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 9, 2023
Wayne Rooney, expected to join as new head coach after leaving DC United. pic.twitter.com/bTdpp10HSv
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