Cімеоне домовився про новий контракт з Атлетіко

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне підпише новий контракт з мадридцями.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Між сторонами вже встановлена усна домовленість. Угода майже готова, залишилось лише оформити її офіційно.

🚨 Diego Simeone, set to sign new deal at Atlético very soon. Verbal agreement in place, just waiting to get it sealed but all considered almost done.



⚪️🔴 After almost 12 years as Atléti coach, Simeone is prepared to accept the proposal and keep staying at the club.