Атлетіко підпише новий контракт з Сімеоне

Вже все підготовлено для нової угоди

Джерело - Relevo.

Найближчими тижнями Атлетіко продовжить контракт з головним тренером команди Дієго Сімеоне.

Про це повідомляє Relevo.

Вже все підготовлено для нової угоди, залишилося лише офіційно про неї оголосити.

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Атлетіко планував запропонувати 53-річному аргентинцю трирічний контракт, щоб зменшити падіння зарплати, але не виключено, що продовження буде на два роки.

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