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Атлетіко підпише новий контракт з Сімеоне

Вже все підготовлено для нової угоди
Вчора 23:16 206 0
Атлетіко підпише новий контракт з Сімеоне
Фото: Getty Images
#Атлетіко Мадрид, #Дієго Сімеоне

Джерело - Relevo.

Найближчими тижнями Атлетіко продовжить контракт з головним тренером команди Дієго Сімеоне.

Про це повідомляє Relevo.

Вже все підготовлено для нової угоди, залишилося лише офіційно про неї оголосити.

  Атлетіко - Реал Сосьєдад 2:1: огляд матчу Ла-Ліги

Атлетіко планував запропонувати 53-річному аргентинцю трирічний контракт, щоб зменшити падіння зарплати, але не виключено, що продовження буде на два роки.

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