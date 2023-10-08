Атлетіко підпише новий контракт з Сімеоне

Джерело - Relevo.
Найближчими тижнями Атлетіко продовжить контракт з головним тренером команди Дієго Сімеоне.
Про це повідомляє Relevo.
Вже все підготовлено для нової угоди, залишилося лише офіційно про неї оголосити.
Атлетіко - Реал Сосьєдад 2:1: огляд матчу Ла-Ліги
Атлетіко планував запропонувати 53-річному аргентинцю трирічний контракт, щоб зменшити падіння зарплати, але не виключено, що продовження буде на два роки.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!