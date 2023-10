Левандовський вибув на невизначений термін через травму

Нападник Барселони Роберт Левандовський отримав травму у матчі Ліги чемпіонів проти Порту (1:0).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У форварда діагностоване розтягнення лівої щиколотки. Клуб не уточнює термін відновлення гравця. Наступний матч Барселона проведе проти Гранади 8 жовтня у межах Ла-Ліги.

𝙇𝘼𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙉𝙀𝙒𝙎 | Tests carried out this morning have revealed that Robert Lewandowski has a left ankle sprain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/DelL9d8V4F