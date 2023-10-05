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Левандовський вибув на невизначений термін через травму

У форварда діагностоване розтягнення лівої щиколотки
Сьогодні 16:14 285 0
Левандовський вибув на невизначений термін через травму
Фото: Getty Images
#Барселона, #Ліга чемпіонів, #Порту

Джерело - Чемпіон.

Нападник Барселони Роберт Левандовський отримав травму у матчі Ліги чемпіонів проти Порту (1:0).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У форварда діагностоване розтягнення лівої щиколотки. Клуб не уточнює термін відновлення гравця. Наступний матч Барселона проведе проти Гранади 8 жовтня у межах Ла-Ліги.

Також поки що невідомо, чи зіграє він у найближчих матчах кваліфікації Євро-2024 за збірну Польщі.

Нагадаємо, Сане зацікавив Реал та Барселону.

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