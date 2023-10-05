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Сане зацікавив Реал та Барселону

Сане може змінити клуб
Сьогодні 15:25 240 0
Сане зацікавив Реал та Барселону
Фото - Getty Images
#Баварія, #Барселона, #Реал Мадрид, #Сане, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Лерой Сане може переїхати до Іспанії після закінчення сезону.

Про це повідомляє сайт німецького видання Bild.

Інтерес до 27-річного футболіста мюнхенської Баварії та збірної Німеччини проявляють Реал Мадрид та Барселона. 

Контракт футболіста з Баварією діє до 30 червня 2025 року. Наступного літа вінгер ухвалить рішення стосовно подальшого розвитку своєї кар'єри. Зазначається, що Сане ще не обговорював питання про своє майбутнє із представниками мюнхенського клубу.

У цьому сезоні Лерой Сане зіграв за Баварію десять матчів, відзначившись шістьма голами.

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