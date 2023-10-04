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Два суперсейви Трубіна – серед шістки найкращих в ігровому дні Ліги чемпіонів - ВІДЕО

Сьогодні 14:53 Андрій Дунець 178 0
Два суперсейви Трубіна – серед шістки найкращих в ігровому дні Ліги чемпіонів - ВІДЕО
#Бенфіка, #Інтер, #Ліга чемпіонів, #Анатолій Трубін, #Лаутаро Мартінес

Джерело - Чемпіон.

Анатолій Трубін був чи не найбільш помітною персоною в перший ігровий день 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

Його два дивовижні порятунки після ударів Лаутаро Мартінеса в матчі Інтер - Бенфіка є лише частиною героїчних дій, які український воротар здійснив у цій грі, але саме їх УЄФА вибрала до традиційної підбірки найкращих сейвів.

"Трубін у вогні", - підписали відео в офіційному акаунті ЛЧ у твіттері.

Відео

Подвиги ексворотаря Шахтаря не дозволили господарям довести до розгромного, а "лише" перемогти з результатом 1:0.

Цікаво, що після матчу сам нападник "нерадзуррі", який "постраждав" від такого перфомансу Трубіна, віддав належне опонентові.

Нагадаємо, Анатолій отримав від статистичного ресурсу SofaScore оцінку 8.0, що є найкращим показником у португальській команді.

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