Два суперсейви Трубіна – серед шістки найкращих в ігровому дні Ліги чемпіонів - ВІДЕО

Анатолій Трубін був чи не найбільш помітною персоною в перший ігровий день 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.

Його два дивовижні порятунки після ударів Лаутаро Мартінеса в матчі Інтер - Бенфіка є лише частиною героїчних дій, які український воротар здійснив у цій грі, але саме їх УЄФА вибрала до традиційної підбірки найкращих сейвів.

🔥 Trubin on fire

⚡ Samba with lightning reflexes

🧤 Fingertip Sommer



What a night for goalkeepers 😲#UCLsaves || @TurkishAirlines pic.twitter.com/0PCJ2iP3yc