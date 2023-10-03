Перес попросив вибачення у вінгера Жирони за фол Начо

Джерело - tribuna.com.
Президент Реала Флорентіно Перес особисто зв’язався з вінгером Жирони Крістіаном Порту, який отримав сильний забій гомілкової кістки та травму сідничного м’яза після фолу Начо Фернандеса.
Про це повідомляє As.
Перес попросив у Порту вибачення за дії футболіста Реала. Начо також перепросив у нього як публічно, так і в особистій розмові. Він отримав пряму червону картку за те порушення правил.
Начо може отримати дискваліфікацію до 3 матчів - у такому разі пропустить гостьовий матч з Барселоною 28 жовтня.
Нагадаємо, Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком.
🚨Nacho Fernández will receive a ban for At Leats 3 games for his red card against Girona. @diarioas pic.twitter.com/1FkNWEosyQ— White Madrid IDN (@WhiteMadridIDN) September 30, 2023