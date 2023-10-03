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Перес попросив вибачення у вінгера Жирони за фол Начо

Перес попросив вибачення у вінгера Жирони за фол Начо
Сьогодні 12:42 240 0
Перес попросив вибачення у вінгера Жирони за фол Начо
Фото - gettyimages
#Жирона, #Начо, #Реал Мадрид, #Флорентіно Перес

Джерело - tribuna.com.

Президент Реала Флорентіно Перес особисто зв’язався з вінгером Жирони Крістіаном Порту, який отримав сильний забій гомілкової кістки та травму сідничного м’яза після фолу Начо Фернандеса.

Про це повідомляє As.

Перес попросив у Порту вибачення за дії футболіста Реала. Начо також перепросив у нього як публічно, так і в особистій розмові. Він отримав пряму червону картку за те порушення правил.

Начо може отримати дискваліфікацію до 3 матчів - у такому разі пропустить гостьовий матч з Барселоною 28 жовтня.

Нагадаємо, Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком.

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