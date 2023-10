Перес попросив вибачення у вінгера Жирони за фол Начо

Президент Реала Флорентіно Перес особисто зв’язався з вінгером Жирони Крістіаном Порту, який отримав сильний забій гомілкової кістки та травму сідничного м’яза після фолу Начо Фернандеса.

Про це повідомляє As.

Перес попросив у Порту вибачення за дії футболіста Реала. Начо також перепросив у нього як публічно, так і в особистій розмові. Він отримав пряму червону картку за те порушення правил.

Начо може отримати дискваліфікацію до 3 матчів - у такому разі пропустить гостьовий матч з Барселоною 28 жовтня.

Нагадаємо, Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком.

🚨Nacho Fernández will receive a ban for At Leats 3 games for his red card against Girona. @diarioas pic.twitter.com/1FkNWEosyQ