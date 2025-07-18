У реванші йому буде ще важче: спаринг-партнер Усика – про реванш з Дюбуа

Сербський боксер Санел Хасанович (9-1-1, 7 КО), який був спаринг-партнером чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО), вважає українця беззаперечним фаворитом у поєдинку проти володаря поясу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Цитує бійця LuckyPunch.

"Я не думаю, що Дюбуа зможе впоратися з тиском Усика. Звичайно, завжди є шанс, що удар може прийти в перших раундах, якщо він вийде агресивно і спробує здивувати силою. Але, чесно кажучи, я думаю, що в цьому бою Дюбуа буде ще важче, ніж в першому.

Дюбуа подорослішав, він став сильнішим і жорсткішим – це видно. Даніель провів два важких бої – проти Хрговича та Джошуа. Я знаю хорвата зі спарингів як дуже сильного і жорсткого хлопця, і це було доведено в його бою з Дюбуа. У Хрговича були проблеми з розсіченнями, але він ніколи не падав і не отримував серйозних потрясінь. Щодо Джошуа, то він падав кожного разу, коли Дюбуа завдавав серйозного удару. Ця різниця говорить багато про що. І все ж, я віддаю явну перевагу Усику в усіх сенсах", – сказав він.