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Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком, Реал Сосьєдад розібрався з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги

Результати 8 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 1420 0
Реал Луніна розгромив Жирону із Циганковим та Довбиком, Реал Сосьєдад розібрався з Атлетіком: результати 8 туру Ла-Ліги
#Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі у межах 8-го туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

8 тур, 30 вересня

Хетафе - Вільярреал 0:0

Вільярреал із 23-ї хвилини грав у меншості - пряму червону картку отримав Баена.

Райо Вальєкано - Мальорка 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Гарсія, 1:1 - 44 Мурікі, 1:2 - 59 Санчес, 2:2 - 90+2 Фалькао

Жирона - Реал Мадрид 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 17 Хоселу, 0:2 - 21 Чуамені, 0:3 - 71 Беллінгем

Українські гравці Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков розпочали матч у стартовому складі та були замінені на початку другої половини гри (Циганков на 46-й, Довбик на 60-й хвилині). Водночас український голкіпер Реала Андрій Лунін провів матч на лаві запасних.

Реал Сосьєдад - Атлетік 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Ле Норман, 2:0 - 48 Кубо, 3:0 - 66 Оярсабаль

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