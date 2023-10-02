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Спортивний директор Баварії: Боатенг тренуватиметься 2-3 дні

Баварія не прийняла рішення щодо майбутнього Боатенга
Сьогодні 19:20 171 0
Спортивний директор Баварії: Боатенг тренуватиметься 2-3 дні
#Баварія, #Боатенг

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець Баварії Жером Боатенг тренуватиметься з мюнхенцями.

Про це розповів спортивний директор клубу Крістоф Фройнд.

"Боатенг тренуватиметься з нами наступні 2-3 дні. Потім проведемо з ним переговори та приймемо рішення. Це особлива ситуація. У нас було 3 травми захисників за тиждень - тому повинні компенсувати їхню відсутність до зимової перерви", - сказав Фройнд.

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