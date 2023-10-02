Спортивний директор Баварії: Боатенг тренуватиметься 2-3 дні

Джерело - Чемпіон.
Колишній гравець Баварії Жером Боатенг тренуватиметься з мюнхенцями.
Про це розповів спортивний директор клубу Крістоф Фройнд.
"Боатенг тренуватиметься з нами наступні 2-3 дні. Потім проведемо з ним переговори та приймемо рішення. Це особлива ситуація. У нас було 3 травми захисників за тиждень - тому повинні компенсувати їхню відсутність до зимової перерви", - сказав Фройнд.
🔴 FC Bayern director Freund: “Jerome Boateng will train with us for next 2-3 days, then we will hold talks with him and make a decision”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 2, 2023
“It's a special situation, we had 3 injuries to defenders in a week — so we have to compensate until the winter break”. pic.twitter.com/MXL1FcKLYe
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!