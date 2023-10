Спортивний директор Баварії: Боатенг тренуватиметься 2-3 дні

Колишній гравець Баварії Жером Боатенг тренуватиметься з мюнхенцями.

Про це розповів спортивний директор клубу Крістоф Фройнд.

🔴 FC Bayern director Freund: “Jerome Boateng will train with us for next 2-3 days, then we will hold talks with him and make a decision”.



"It's a special situation, we had 3 injuries to defenders in a week — so we have to compensate until the winter break".