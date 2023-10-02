Спортивний директор Баварії: Боатенг тренуватиметься 2-3 дні

Колишній гравець Баварії Жером Боатенг тренуватиметься з мюнхенцями.

Про це розповів спортивний директор клубу Крістоф Фройнд.

"Боатенг тренуватиметься з нами наступні 2-3 дні. Потім проведемо з ним переговори та приймемо рішення. Це особлива ситуація. У нас було 3 травми захисників за тиждень - тому повинні компенсувати їхню відсутність до зимової перерви", - сказав Фройнд.