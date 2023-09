Вінгер Барселони зазнав травми у матчі з Мальоркою

Вінгер Барселони Рафінья Діас зазнав травми підколінного сухожилля.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

Футболіст отримав її у вчорашньому матчі чемпіонату Іспанії проти Мальорки (1:0).

Конкретних термінів повернення немає, готовність гравця визначатиметься в процесі відновлення.

LATEST NEWS | Tests carried out have revealed that Raphinha has a right hamstring injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/Mian1hHhv5