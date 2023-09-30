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Вінгер Барселони зазнав травми у матчі з Мальоркою

Конкретних термінів повернення немає
Сьогодні 15:21 171 0
Вінгер Барселони зазнав травми у матчі з Мальоркою
Фото: Getty Images
#Барселона, #Рафінья

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Барселони Рафінья Діас зазнав травми підколінного сухожилля.

Про це повідомляє пресслужба каталонців.

Футболіст отримав її у вчорашньому матчі чемпіонату Іспанії проти Мальорки (1:0).

Конкретних термінів повернення немає, готовність гравця визначатиметься в процесі відновлення.

Нагадаємо, Барселону можуть відсторонити від футбольної діяльності.

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