Вінгер Барселони зазнав травми у матчі з Мальоркою

Джерело - Чемпіон.
Вінгер Барселони Рафінья Діас зазнав травми підколінного сухожилля.
Про це повідомляє пресслужба каталонців.
Футболіст отримав її у вчорашньому матчі чемпіонату Іспанії проти Мальорки (1:0).
Конкретних термінів повернення немає, готовність гравця визначатиметься в процесі відновлення.
LATEST NEWS | Tests carried out have revealed that Raphinha has a right hamstring injury. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/Mian1hHhv5— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 30, 2023
Нагадаємо, Барселону можуть відсторонити від футбольної діяльності.
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