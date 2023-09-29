Головне
Гутцайт піде з посади міністра молоді та спорту
Вчора 18:56 2254 1
Росіяни зможуть виступити на Паралімпіаді-2024
Сьогодні 15:19 178
Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення
Сьогодні 14:23 420
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 47!
Сьогодні 13:13 6356 1
Барселону можуть відсторонити від футбольної діяльності
Сьогодні 12:53 412
Історія дня: як Шевченко паспорт ледь не загубив
Сьогодні 11:21 1175
Андрій Шевченко: Довелося вставляти титанові пластини в щелепу
Сьогодні 10:58 17127
"Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера
Сьогодні 10:53 6478
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 10:50 27602
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 10:47 1333
Прямі трансляції

Барселону можуть відсторонити від футбольної діяльності

Барселона була звинувачена у хабарництві
Сьогодні 12:53 412 0
Барселону можуть відсторонити від футбольної діяльності
Фото: Getty Images
#Барселона

Джерело - The Telegraph.

Барселона була звинувачена у хабарництві у справі щодо суддівського скандалу навколо виплат ексголові комітету арбітрів Ла-Ліги Хосе Негрейрі.

Про це повідомляє The Telegraph.

Також звинувачення у хабарництві отримав сам Негрейра, його син та колишні президенти каталонського клубу Жозеп Бартомеу та Сандро Росель.

Рішення у справі ухвалять 9 присяжних. Якщо їхня провина буде доведена, то вони можуть отримати від 3 до 6 років в'язниці.

За такого розвитку подій клуб можуть відсторонити від будь-якої футбольної діяльності. Тоді, ймовірно, Барселона стане банкрутом.

Нагадаємо, Барселону можуть виключити з Ліги чемпіонів.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
"Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера "Лобановський замовив коньяк і з літака ми вийшли друзями": легендарний німецький журналіст – про українського тренера 6478
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії 8762
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 15156
Андрій Шевченко: Довелося вставляти титанові пластини в щелепу Андрій Шевченко: Довелося вставляти титанові пластини в щелепу 17127
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 27602
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста: згадуємо кумедну історію Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста: згадуємо кумедну історію 6387
Рекомендуємо
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 23856 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 30474
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 135951
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16335
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 24709
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33818