Барселону можуть відсторонити від футбольної діяльності

Барселона була звинувачена у хабарництві

Джерело - The Telegraph.

Барселона була звинувачена у хабарництві у справі щодо суддівського скандалу навколо виплат ексголові комітету арбітрів Ла-Ліги Хосе Негрейрі.

Про це повідомляє The Telegraph.

Також звинувачення у хабарництві отримав сам Негрейра, його син та колишні президенти каталонського клубу Жозеп Бартомеу та Сандро Росель.

Рішення у справі ухвалять 9 присяжних. Якщо їхня провина буде доведена, то вони можуть отримати від 3 до 6 років в'язниці.

За такого розвитку подій клуб можуть відсторонити від будь-якої футбольної діяльності. Тоді, ймовірно, Барселона стане банкрутом.

Нагадаємо, Барселону можуть виключити з Ліги чемпіонів.

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