Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес вимушений перенести операцію через загострення травми стопи.

Про це повідомляє Sky Sports.

Футболіст пропустить 2-3 місяці через пошкодження, він відновлюватиметься як мінімум до грудня.

