Нокаут аперкотом: Турман успішно повернувся на ринг після трирічної паузи

Американський боксер Кіт Турман (31-1, 23 КО) успішно провів повернення на ринг проти Брока Джарвіса (22-2, 20 КО).

Бій завершився його перемогою нокаутом у 3 раунді.

36-річний Кіт востаннє проводив поєдинок ще 5 лютого 2022 року, коли переміг одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса.

Це не заважало йому вважатися фаворитом під час цієї зустрічі, що Турман і довів. У третьому раунді йому вдалося провести кілька успішних комбінацій, одна з яких призвела до нокауту.

Бокс

Кіт Турман (США) – Брок Джарвіс (Австралія) 3 КО (10)

Thurman is back!!! pic.twitter.com/O1PpHhNQxd — Fight Hub TV (@FightHubTV) March 12, 2025

Нагадаємо, чемпіона IBO у середній вазі Кріса Юбенка-молодшого (34-3, 25 КО) покарали за поведінку під час битви поглядів із Конором Бенном (23−0, 14 KO).