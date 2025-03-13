Нокаут аперкотом: Турман успішно повернувся на ринг після трирічної паузи
Кіт Турман
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Американський боксер Кіт Турман (31-1, 23 КО) успішно провів повернення на ринг проти Брока Джарвіса (22-2, 20 КО).
Бій завершився його перемогою нокаутом у 3 раунді.
36-річний Кіт востаннє проводив поєдинок ще 5 лютого 2022 року, коли переміг одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса.
Це не заважало йому вважатися фаворитом під час цієї зустрічі, що Турман і довів. У третьому раунді йому вдалося провести кілька успішних комбінацій, одна з яких призвела до нокауту.
Бокс
Кіт Турман (США) – Брок Джарвіс (Австралія) 3 КО (10)
Нагадаємо, чемпіона IBO у середній вазі Кріса Юбенка-молодшого (34-3, 25 КО) покарали за поведінку під час битви поглядів із Конором Бенном (23−0, 14 KO).