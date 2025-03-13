У наслідок складної хвороби помер дворазовий олімпійський чемпіон

Легендарний болгарський важкоатлет Нораїр Нурікян пішов з життя у віці 76 років.

Про це пише Topsport.bg.

Його не стало через складне захворювання, повідомила сім'я колишнього спортсмена, не уточнивши якої саме.

Нурікян був зіркою важкої атлетики 70-х років минулого століття. Спортсмен став Олімпійським чемпіоном Мюнхена-1972 у ваговій категорії до 60 кг. Через чотири роки, на Іграх у Монреалі, Нораїр знову виграв золоту медаль, але цього разу в категорії до 56 кг.

Протягом кар'єри також двічі вигравав чемпіонат світу та одного разу ставав чемпіоном Європи. Окрім цього на світовій та континентальній першості здобував медалі й іншого ґатунку.

Нагадаємо, помер Джуніор Бріджмен, колишній гравець НБА, міноритарний власник Мілуокі Бакс.