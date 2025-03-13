Колишній чемпіон світу отримав дворічну дискваліфікацію за допінг

Колишній чемпіон світу в напівлегкій вазі Маурісіо Лара (26-3-2, 19 КО) був дискваліфікований на два роки за порушення антидопінгових правил.

Про це оголосила антидопінгова служба Великобританії.

Мексиканець отримав позитивний результат на заборонену речовину бетаметазону 28 травня 2023 року після поразки від британця Лі Вуда в Манчестері.

27-річний Лара стверджував, що позитивний тест був викликаний ін’єкцією в плече 12 травня під час підготовки до бою з Вудом, але комісія вказала, що це не пояснює, як бетаметазон потрапив у його організм.

У заяві антидопінгової служби зазначено, що боксер не надав іншого пояснення провалу перевірки на заборонену речовину.

Дискваліфікація буде діяти з 7 березня 2024 року (початок розгляду справи) до 6 березня 2026 року.

Останній бій Лара провів проти Даніелем Луго в Мексиці в лютому 2024 року. Поєдинок завершився внічию.

Нагадаємо, американець Кіт Турман яскраво нокаутував Брока Джарвіса.