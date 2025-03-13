Артета прокоментував вихід Арсенала в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Наставник лондонського Арсенала Мікель Артета прокоментував вихід до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25. Фахівець радий цьому факту, адже його клуб прагне перемагати в різних турнірах.

Слова Артети наводить Sky Sports.

"Ми другий сезон поспіль виходимо до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Ми щасливі.

Ми добре розпочали, забили гол, двічі були попереду, але, на жаль, не змогли здобути перемогу. У другому таймі гравці виглядали втомленими. Коли ви робите так багато замін, команді не вистачає зіграності.



Чому це важливо? Тому що ми хочемо перемагати. А щоби перемогти, потрібно пройти всі етапи. І тому що це потрібно клубу.



Ми команда, яка хоче бути кращою та конкурувати з найкращими клубами світу. А для цього потрібно постійно виявляти себе. І це дуже складно. Але ми виходимо до чвертьфіналу два роки поспіль. У нас є всі можливості, щоб досягти більшого", – сказав Артета.