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Манчестер Юнайтед втратив захисника

Манчестер Юнайтед втратив захисника перед важливим відрізком.
Сьогодні 20:08 326 0
Манчестер Юнайтед втратив захисника
#Манчестер Юнайтед, #Лісандро Мартінес

Джерело - manutd.com.

Захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес знову отримав пошкодження.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Оборонець пропустив кінець минулого сезону через травму стопи. В матчі проти Арсенала (3 вересня) аргентинець знову отримав пошкодження.

У захисника рецидив квітневої травми. Він вже розпочав процес відновлення. Мартінес за різними оцінками може пропустити щонайменше два місяці. Манкуніанці стежитимуть за здоров'ям аргентинця, щоб визначити точні дати повернення на поле.

Також Ерік тен Гаг не зможе розраховувати на захисника Серхіо Регілона в матчі проти Крістал Пелас. В нього виявлено незначне ушкодження.

Тепер у Манчестер Юнайтед травмовано 5 захисників. Крім Мартінеса та Регілона, не грають Арон Ван-Биссака, Люк Шоу та Маласіа.

Раніше Манчестер Юнайтед підшукав заміну Санчо.

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