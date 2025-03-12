Мавпочки на ярмарку, або Як Атлетико подарував Реалу легенду на всі часи

Мало хто пам'ятає, але свій перший гол у Дербі Мадриленьйо Рауль Гонсалес забив за Атлетико у ворота Реала. Те, що сталося далі, дуже не люблять згадувати уболівальники "Матрацників", а от "Вершкові" навпаки смакують.

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"Можете називати мене романтиком чи ідеалістом, але я вважаю, що є речі, які не трапляються випадково. Я думаю, що Рауль був народженим грати за Реал. Я вірю, що на його роду так було написано", – казав редактор AS Фернандо Каллас.

741 матч, 323 голи та 16 титулів – здавалося б, незборимий аргумент.

Але чи чули ви про сезон-1990/91, коли команда з Раулем на чолі стала чемпіоном Іспанії, вигравши усі матчі з загальною різницею голів 308:1?

Чи знаєте про долю Хесуса Хіля, найбільш ексцентричного власника клубу в історії Ла Ліги?

Чи в курсі розмови "по душах" між Раулем та ще однією легендою "Вершкових" Хорхе Вальдано?

Якщо ні, то, присягаємося, ви нічого не знаєте про Рауля Гонсалеса.

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Przed zasileniem Realu Madryt, Raul Gonzalez Blanco był gwiazdą akademii Atletico Madryt oraz kapitanem drużyny do lat 15, która sięgnęła po mistrzostwo Hiszpanii. Pewnego razu dumny właściciel klubu Jesus Gil zabrał do jednego z programów telewizyjnych swoich zdolnych adeptów i… pic.twitter.com/aDsPs7M0RV — Usiądź, opowiem ci o piłce (@opowiemciopilce) January 4, 2024

Це фото – із програми Tan Contentos за 1991 рік.

Помітили, що 14-річний Рауль тут у формі Атлетико?

Так-от саме за "Матрацників" він виступав та вболівав у дитинстві.

Та програма була присвячена історичному досягненню Атлетико U15, який у своїй віковій групі за сезон пропустив лише раз, а натомість забив понад 300 м'ячів, із яких 65 оформив Рауль.

На ТБ прийшов тоді особисто президент клубу Хесус Хіль, щоб запевнити всіх:

"Рауль Гонсалес – запам'ятайте це ім'я! Він стане феноменом".

Хосе Естебан Аленда грав у тому Атлетико центрального півзахисника, а сьогодні він відомий у Іспанії телепродюсер. Коли Relevo запитала його про ті часи, він був щирим:

"Наш рекорд дещо перебільшений. У тій команді, звісно, був талант, але найперше ми були дуже фізично розвиненими. Ми знищували суперників силою . Божевільне видовище".

Атлетико U15 у 1992 році, globo.com

Аленда й Рауль не стали близькими друзями – надто вже різні. Батько Хосе працював на ТБ, часто брав сина з собою. Тим часом родина нападника лише зводила кінці з кінцями:

"Вже тоді Рауль був схожим на зірку, що знаменує наступну епоху. Він грав у нас лівого інсайда, але мав дещо більше – амбіції. Він не був ні найшвидшим, ні найтехнічнішим, але мав талант до всього. І він був божевільним до футболу, ніколи не зупинявся. Коли він забивав, то хапав м'яча і ніс до центру, щоб якомога швидше забити ще".

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І ні, Реал не крав у сусідів їхнього діаманта – вони "впоралися" самі.

Ось той-самий Хесус Хіль, сумнозвісний президент Атлетико.

Hoy cumpliría 91 años el expresidente del Atlético de Madrid, D. Jesús Gil y Gil. DEP. pic.twitter.com/4jt0YYvIS9 — Neiman 🍥 (@neimanbata) March 12, 2024

Ще в 1991-му він нахвалював Рауля на ТБ, а вже за рік вигнав разом із сотнями інших підлітків. В голову Хесусу прийшла геніальна думка, що Атлетико не потрібна академія:

"Ми скоротили всі категорії і скоротимо ще, якщо буде треба. Завдяки цьому рішенню ми заощадимо 17 млн песет. До всього я купую гравцям квартири, щоб утримувати молодіжки, це дорого ".

Все, що змогла добитися від Хіля федерація – це зберегти команди U21, U19 та U17.

Решта – за двері.

Не лише Рауль – там, приміром, був майбутній гравець Бенфіки й Вальядоліда Тоте, який нічого не розумів так само, як інші діти.

" Я не знаю, чому Хіль це зробив. Він знищив усе, і це була величезна ганьба. Утримання дітей коштувало мінімум, якщо порівнювати з трансферами готових гравців. Я не хотів йти. Нам збрехали, що базу закривають. Це засмутило. Але потім мене набрав Пако де Грасія і сказав, що мене хоче Реал. Коли я приїхав туди, там вже були Рауль, Альфредо Сантаелена, лівий захисник Баена і найкращий друг Рауля Хав'єр Рей. Вони вибрали нас п'ятьох", – згадував Тоте в інтерв'ю журналу J ot Down.

Тоте у Бенфіці, 2000 рік, record.pt

Аленда, у свою чергу, пригадує, що Рауль залишав "Вісенте Кальдерон" від безвиході:

"Він хотів продовжувати, але вони не погодилися платити навіть крихти. Реал пообіцяв йому лише мінімальну зарплату і проїзд громадським транспортом, а Атлетико – нічого".

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Хесус Хіль так вів справи. Недаремно в Іспанії його порівнювали з Дональдом Трампом.

Ось тут він вів ТБ-програму Las noches de tal y tal. Навколо бігала зграйка напівголих дівчат, а Хіль у фірмовій хамській манері обговорював життєві ситуації.

Хесус Хіль, larazon.es

Досвіду – і то дуже різноманітного – у нього було хоч відбавляй.

У 1969-му, наприклад, Хіль звів готельний комплекс у Сеговії без архітектурного плану, і той завалився прямо на відвідувачів – 58 загиблих, 147 покалічених.

Його ув'язнили, але він подружився з владою, відмазався, а в 1987-му виграв вибори президента Атлетико, привізши до Мадрида молоду зірку Порту Паулу Футре.

Паралельно Хіль заснував ультраправу партію імені себе Grupo Independiente Liberal (GIL), з якою в 1991-му виграв вибори мера у курортній Марбельї. Його головна обіцянка – "вигнати з міста бомжів, попрошайок, чорних і мусульман". А вже бувши мером Хіль вечорами бродив набережною, де матюкав проституток, аби забиралися геть.

Відкритий расист, він критикував Аякс, бо "негри лізуть з усіх щілин", а у себе в Марбельї з почестями поселив престарілих нацистів Другої світової Отто Ремера й Леона Дегреля.

Хіль "обговорював" кадри зі своїм конем, якого звали Імперіосо, і здебільшого той "радив" звільняти тренерів – звідси й 39 відставок у Атлетико за 16 років.

¡ Nooooo...! No es Jesús Gil ni su caballo Imperioso. https://t.co/vLVrW7IyGQ pic.twitter.com/7omSqY5hPq — Guillermo De La Rosa (@Guiyii) February 19, 2022

Ну, і нещасна академія – Хесус, здається, так і не зрозумів, як і чому вона працює.

" Пам'ятаю, Хіль відправляв нас на мітинги своєї партії в Марбелью, коли нам було по 13 років, – пригадує Аленда. – Я не знав, що ми робимо на сцені, якого біса ми взагалі там. А по вечорах були вечірки, ми мали повну свободу. Я стер усе це з пам'яті. Це ненормально. Для Хіля ми всі були наче мавпочки на ярмарку".

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У автобіографії Рауль пригадував, що в дитинстві уболівав за Атлетико і був лютим антимадридистою.

Чи варто дивуватися, що в 1994-му він мало не повернувся на "Вісенте Кальдерон"?

Вже у 17 років Рауль хотів грати, а не чекати, і його долю вирішила розмова із тренером Хорхе Вальдано, який дав слово, що негайно ставитиме його в основу першої команди Реала.

" Вальдано зробив те, на що мало хто б наважився – він поставив на юнака. Це складніше, ніж здається. Як багато молодих гравців зникли, бо в них ніхто не повірив?" – запитує репортер Radio Marca М ігель Анхель Торібіо.

Дебют Рауля відбувся 29 жовтня 1994-го на "Ла Ромареді" в Сарагосі, де юнак змарнував кожен шанс, який створили для нього партнери.

Тим не менше, вже за тиждень Вальдано знову поставив Рауля в старт – тепер на дербі з Атлетико, залишивши на лавці живу легенду Еміліо Бутрагеньйо. Той ризик тренера став легендарним – за наступні півтори години Рауль заробив пенальті, асистував на Саморано і, нарешті, забив свій перший гол із 323 за Мадрид.

"Вважаю, це мій найважливіший м'яч. Гол, про який я завжди мріяв", – зізнавався Рауль у 2016-му.

При тому зла на Атлетико він не тримає, і перед фіналом ЛЧ говорив, що бажає "Матрацникам" теж виграти свій трофей – аби лишень не проти Реала.

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Для Рауля все склалося якнайкраще, тож чому злитися?

Реал дав йому все, і з 2019-го колишній супербомбардир очолює його дубль – Кастілью. За Карло Анчелотті в основу поки не пробитися, але хто знає?

Аленда на свою долю теж не нарікає – каже, ще у Атлетико зрозумів, що йому нудно з футболістами, і він хоче розповідати історії на екрані. У 2009-му за одну з таких історій Хосе отримав найвищу кінопремію Іспанії – Гоя.

Давно відійшов від справ і Хорхе Вальдано, а Тоте не зробив кар'єру через найстрашнішу з можливих травм – порвав одночасно передню, задню й хрестоподібну зв'язки коліна.

Ну, і Хесуса Хіля на світі вже нема – помер від серцевого нападу у 2004-му.

Його волюнтаристське правління привело Атлетико до чемпіонства в 1996-му, але й до вильоту з Ла Ліги у 2000-му. Неможливі гойдалки – частково тому, що під кінець 90-х за афери Хіля взялася прокуратура, і його вплив танув.

"Втрата Рауля – моє прокляття", – повторював Хесус, і вже в 1995-му відновив академію Атлетико, куди того ж року поступив такий собі Фернандо Торрес.

Разом з тим покоління, яке перемагало 308:1, Хіль втратив дла клубу назавжди, і в підсумку це обернулося багаторічною кризою і дедалі більшим відставанням "Матрацників" від Реала, Барселони і навіть Депортиво та Валенсії, що важко було уявити у 1992-му, коли Рауль ще бігав у біло-червоній футболці. Заново приставку "топ" Атлетико повернув аж у 2011-му з приходом Дієго Сімеоне.