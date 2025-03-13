Суперниця Магучіх отримала солідну грошову нагороду за срібло на ЧЄ-2025
Сербська легкоатлетка Ангеліна Топич за срібну медаль на ЧЄ-2025 у приміщенні отримає 15 тисяч євро.
Про це повідомляє видання Telegraf.rs.
Таку ж винагороду отримає і Драгутін Топич, батько та тренер спортсменки.
Для 19-річної Ангеліни це перша нагорода на чемпіонатах Європи в приміщенні. Раніше вона ставала бронзовою призеркою на ЧЄ-2022 в Мюнхені та вигравала срібло на континетальній першості 2024 року в Римі на відкритому повітрі.
Після змагань в Апелдорні Топич визнавала, що Магучіх знаходиться на іншому рівні.
Зазначимо, що Магучіх є рекордсменкою зі стрибків у висоту (210 см), Олімпійською чемпіонкою та заслуженим майстром спорту України.
Нагадаємо, Ярослава втретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у приміщенні. Розмір її винагороди визначиться Європейською федерацією легкої атлетики та національними спортивними організаціями пізніше.
На цьому змаганні Україна посіла шосте загальнокомандне місце у медальному заліку.