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Суперниця Магучіх отримала солідну грошову нагороду за срібло на ЧЄ-2025

Руслан Травкін — 13 березня 2025, 03:47
Суперниця Магучіх отримала солідну грошову нагороду за срібло на ЧЄ-2025
Анжеліна Топич
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Сербська легкоатлетка Ангеліна Топич за срібну медаль на ЧЄ-2025 у приміщенні отримає 15 тисяч євро.

Про це повідомляє видання Telegraf.rs.

Таку ж винагороду отримає і Драгутін Топич, батько та тренер спортсменки.

Для 19-річної Ангеліни це перша нагорода на чемпіонатах Європи в приміщенні. Раніше вона ставала бронзовою призеркою на ЧЄ-2022 в Мюнхені та вигравала срібло на континетальній першості 2024 року в Римі на відкритому повітрі.

Після змагань в Апелдорні Топич визнавала, що Магучіх знаходиться на іншому рівні.

Зазначимо, що Магучіх є рекордсменкою зі стрибків у висоту (210 см), Олімпійською чемпіонкою та заслуженим майстром спорту України.

Нагадаємо, Ярослава втретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у приміщенні. Розмір її винагороди визначиться Європейською федерацією легкої атлетики та національними спортивними організаціями пізніше.

На цьому змаганні Україна посіла шосте загальнокомандне місце у медальному заліку.

Легка атлетика Ярослава Магучіх Стрибки у висоту

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