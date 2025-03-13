Мав тюремне ув'язнення та грав у фіналі НБА: помер відомий баскетболіст

У 54-річному віці помер колишній гравець низки клубів Національної баскетбольної асоціації Олівер Міллер.

Про це повідомила пресслужба Фінікса.

Саме Санз обрали його на драфті-1992 під №22. У перший сезон він був важливою частиною команди, чим допоміг клубу дійти до фіналу НБА, де була поразка від Чикаго.

За кар'єру також виступав за Детройт, Торонто, Даллас, Сакраменто та Міннесоту. Загалом у Національній баскетбольній лізі провів 493 гри. Його показники: 7,4 очка + 5,9 підбирання за 24 хвилини на паркеті.

Rest in Peace, Big O 💜🧡 pic.twitter.com/Yxie4cGGd5 — Phoenix Suns (@Suns) March 12, 2025

Олівер мав досвід гри в Греції, Польщі, Пуерто-Ріко, Китаю та за клуби з інших ліг США.

У 2011 році Міллер пістолетом побив чоловіка своєї сестри під час сімейного барбекю. Згодом його засудили за це та незаконне володіння вогнепальною зброєю на рік ув'язнення з 5-річним випробувальним терміном після звільнення.

З 2020 року колишній баскетболіст проживав у Фініксі, де був тренером у різних баскетбольних кемпах і проводив час з онуками.

Нагадаємо, пішов у засвіти дворазовий чемпіон Олімпійських ігор.