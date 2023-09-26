Леау: Ліга чемпіонів означає більше, ніж зарплата у 10 млн євро

Нападник Мілана Рафаель Леау не збирається перебиратися до Саудівської Аравії, де міг би отримувати велику зарплатню.

Про це розповів сам форвард.

"Я поки що не досягнув великих перемог, щоб думати про Саудівську Аравію. Для мене Ліга чемпіонів означає більше, ніж отримувати зарплату у 10 мільйонів євро.

Я сконцентрований на досягненні успіху з Міланом в найближчі роки, для цього я залишився тут та продовжив контракт з клубом", – сказав Леау.