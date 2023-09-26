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Леау: Ліга чемпіонів означає більше, ніж зарплата у 10 млн євро

Рафаель Леау найближчі роки планує грати за Мілан
Сьогодні 10:44 253 0
Леау: Ліга чемпіонів означає більше, ніж зарплата у 10 млн євро
Фото - Getty Images
#Леау, #Мілан

Джерело - sport.ua.

Нападник Мілана Рафаель Леау не збирається перебиратися до Саудівської Аравії, де міг би отримувати велику зарплатню.

Про це розповів сам форвард.

"Я поки що не досягнув великих перемог, щоб думати про Саудівську Аравію. Для мене Ліга чемпіонів означає більше, ніж отримувати зарплату у 10 мільйонів євро.

Я сконцентрований на досягненні успіху з Міланом в найближчі роки, для цього я залишився тут та продовжив контракт з клубом", – сказав Леау.

У цьому сезоні Рафаель Леау відіграв 5 матчів за Мілан в Серії А, забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Мілан цікавиться захисником Бетіса.

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