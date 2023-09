Італійський Мілан цікавиться захисником Бетіса Хуаном Мірандою.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Агент 23-річного гравця Артуро Каналес зустрічався із керівництвом россонері. Контракт захисника закінчується влітку 2024 року, проте Бетіс має намір продовжити угоду з футболістом.

Міранда перейшов до севільського клубу з Барселони у 2021 році у статусі вільного агента. Цього сезону захисник провів три матчі за Вердібланкос.

