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Мілан цікавиться захисником Бетіса

Контракт гравця закінчується влітку 2024 року
Сьогодні 16:40 196 0
Мілан цікавиться захисником Бетіса
Фото Getty Images
#Бетіс, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Італійський Мілан цікавиться захисником Бетіса Хуаном Мірандою.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Агент 23-річного гравця Артуро Каналес зустрічався із керівництвом россонері. Контракт захисника закінчується влітку 2024 року, проте Бетіс має намір продовжити угоду з футболістом.

Міранда перейшов до севільського клубу з Барселони у 2021 році у статусі вільного агента. Цього сезону захисник провів три матчі за Вердібланкос.

Нагадаємо Міл

ан після перемоги над Вероною (1:0) посідає друге місце у Серії А, набравши 12 очок. У наступному матчі россонері зіграють на виїзді з Кальярі 27 вересня.

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