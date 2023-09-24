Контракт гравця закінчується влітку 2024 року

Джерело - Чемпіон.

Італійський Мілан цікавиться захисником Бетіса Хуаном Мірандою.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Агент 23-річного гравця Артуро Каналес зустрічався із керівництвом россонері. Контракт захисника закінчується влітку 2024 року, проте Бетіс має намір продовжити угоду з футболістом.

Міранда перейшов до севільського клубу з Барселони у 2021 році у статусі вільного агента. Цього сезону захисник провів три матчі за Вердібланкос.

Нагадаємо Міл

#ACMilan are monitoring #RealBetis’ left fullback Juan #Miranda. His agent (Arturo Canales) was in #Milan in the last days and has talked with #Rossoneri. Miranda’s contract expires in June 2024, but #Betis would not want to lose him and are ready to offer the renewal. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 23, 2023

ан після перемоги над Вероною (1:0) посідає друге місце у Серії А, набравши 12 очок. У наступному матчі россонері зіграють на виїзді з Кальярі 27 вересня.