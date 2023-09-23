Стали відомі оцінки Довбика та Циганкова за матч проти Мальорки

Віктор Циганков отримав найнижчу оцінку серед гравців стартового складу

Джерело - Чемпіон.

Жирона у 6-му турі іспанської Ла-Ліги вдома обіграла Мальорку.

Про це повідомляє SofaScore.

Українці Віктор Циганков та Артем Довбик вийшли у стартовому складі та були замінені на 61-й хвилині гри, коли рахунок був 5:1.

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Циганкову отримав оцінку 6.8 - це найгірший показник серед гравців основи разом з Пауло Газзанігою. На рахунку Віктора зароблений пенальті на свої ворота, 38 дотиків, 30 з 31 виконаних пасів, 2 ключових передачі (xA – 0.19), 2 точних навіси, 2 з 3 виграних єдиноборств, 3 втрати, 1 фол.

Оцінка Довбика – 8.0, він є четвертим найкращим гравцем матчу. В Артема гол з пенальті та асист, 2 удари у площину, 21 дотик, 10 з 13 виконаних пасів, 1 ключова передача, 1 вдала спроба дриблінгу, 1 втрачений момент, 2 з 6 виграних єдиноборств, 5 втрат, 1 винос м’яча.