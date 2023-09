Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард приєднався до першої команди Аль-Іттіфака.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

30-річний англієць, який досі знаходиться в статусі вільного агента, місяць тренуватиметься з командою Стівена Джеррарда.

Моєс: Хочу дати Лінгарду реальну можливість відновити форму

Якщо сторони вирішать продовжити співпрацю, то думка колишнього капітана Ліверпуля також буде враховуватися.

