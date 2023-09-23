Головне
Чорноморець розгромив Олександрію в 8 турі УПЛ
Вчора 20:59 611
Матчі 11 клубів УПЛ будуть транслюватися на порталі OneFootball
Сьогодні 13:36 164
Ферстаппен впевнено виграв кваліфікацію Гран-прі Японії
Сьогодні 10:37 201
Гвоздик завершив підготовку до наступного поєдинку
Сьогодні 08:52 355
Вестерло із Сидорчуком розписало мирову зі Стандартом у 6 турі Ліги Жупіле
Вчора 23:47 813
Дженоа з Маліновським програла Лечче: результати матчів Серії А
Вчора 23:42 675
Фільчаков завоював бронзу на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби
Вчора 22:50 338
Барселона оголосила про продовження контракту з Хаві
Вчора 20:49 372
Оболонь та Верес розписали нульову нічию в 9 турі УПЛ
Вчора 18:59 358
Жіноча збірна України поступилася Сербії у 1 турі Ліги націй
Вчора 18:50 463
Прямі трансляції

Колишній хавбек Манчестер Юнайтед Лінгард тренуватиметься з Аль-Іттіфаком

30-річний англієць, який досі знаходиться в статусі вільного агента
Сьогодні 11:25 233 0
Колишній хавбек Манчестер Юнайтед Лінгард тренуватиметься з Аль-Іттіфаком
#Манчестер Юнайтед, #Джессі Лінгард, #Аль-Іттіфак

Джерело - Чемпіон.

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард приєднався до першої команди Аль-Іттіфака.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

30-річний англієць, який досі знаходиться в статусі вільного агента, місяць тренуватиметься з командою Стівена Джеррарда.

  Моєс: Хочу дати Лінгарду реальну можливість відновити форму

Якщо сторони вирішать продовжити співпрацю, то думка колишнього капітана Ліверпуля також буде враховуватися.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
ЛНЗ - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ ЛНЗ - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1637
ЛНЗ - Динамо: де дивитися матч УПЛ ЛНЗ - Динамо: де дивитися матч УПЛ 3477
Матч Зоря - Гент відвідала найменша кількість глядачів у першому турі єврокубків Матч Зоря - Гент відвідала найменша кількість глядачів у першому турі єврокубків 1458
Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 Дніпро отримав за мене мільйон. Він придумав хитрий трюк, щоб піти з київського Динамо і перемагав майбутніх зірок ЧС-1998 25814
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 352479
Феномен: легендарний Роналдо святкує 47-річчя - ВІДЕО Феномен: легендарний Роналдо святкує 47-річчя - ВІДЕО 3293
Рекомендуємо
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 118733
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89272 1
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27817
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 34453 3
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12795
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8033 2