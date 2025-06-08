Польща вперше в історії стала чемпіоном Європи із сокки

Збірна Польщі стала переможцем чемпіонату Європи 2025 року з сокки. У вирішальному матчі поляки зустрічалися з Францією.

Поєдинок завершився з рахунком 4:2.

Зауважимо, що першими забили саме французи, але ще до завершення першого тайму Польща вийшла вперед. Попри те, що на 26 хвилині Франція змогла зрівняти рахунок, поляки знову двічі забили у відповідь.

Чемпіонат Європи з сокки – плейоф

Фінал, 8 червня

Польща – Франція 4:2 (2:1)

Зауважимо, що це перший в історії тріумф Польщі на Євро. Загалом це третій чемпіонат Європи з сокки. Попередні два вигравав Казахстан.

Також на турнірі брала участь Україна, яку в 1/4 фіналу зупинила саме Франція. На груповій стадії Україна розгромила Італію (6:1), Сербію (7:2), а також зіграла внічию із Польщею (2:2). В 1/8 фіналу українці були сильнішими за латвійців (4:1).

Сокка – командна спортивна гра з м'ячем, різновид гри у футбол у форматі 6х6. В сокку грають 2 тайми по 25 хвилин. Команди складаються з воротарів та п'ятьох польових гравців. Матчі відбуваються як на натуральному, так і на синтетичному газоні. Розмір поля 30×50 м.