Алькарас із епічним камбеком захистив минулорічний титул переможця Ролан Гаррос

Друга ракетка світу іспанець Карлос Алькарас захистив минулорічний титул переможця Ролан Гаррос. У фіналі він у драматичному п'ятисетовому поєдинку здолав першу ракетку світу італійця Янніка Сіннера.

Матч завершився з рахунком 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(2).

Roland Garros – Grand Slam

Париж, Франція, ґрунт

Призовий фонд: €28,176,000

Фінал, 8 червня

Карлос Алькарас (Іспанія) – Яннік Сіннер (Італія) 4:6, 6:7(4), 6:4, 7:6(3), 7:6(2)

Суперники зустрічалися вдванадцяте, Алькарас виграв вісім матчів. Іспанець провів свій п'ятий фінал мейджорів у кар'єрі та завоював п'ятий титул, ставши у 22 роки третім наймолодшим гравцем після Бйорна Борга і Рафаеля Надаля, який досяг п'яти перемог на турнірах Grand Slam.

У поточному сезоні Карлос завоював два титули на ґрунтових Мастерсах, у Монте-Карло і Римі. Перемігши в Парижі, він став третім гравцем в історії, який перед Ролан Гаррос виграв щонайменше два ґрунтових турніри серії АТР 1000 після Томаса Мустера і Рафаеля Надаля.

Нагадаємо, що жіночий одиночний титул на Ролан Гаррос завоювала американка Коко Гофф.

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