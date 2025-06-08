Організатори Гран-прі Канади запевнили, що вирішили усі проблеми, що призвели до хаосу в 2024 році

Організатори Гран Прі Канади заявили, що вони вирішили проблеми, які переслідували автодром Жиля Вільньова протягом гоночного вікенду 2024 року.

Про це повідомляє Motorsport.

Під час канадського етапу 2024 року виникло чимало проблем, зокрема протікання та затоплення гостьових апартаментів, будівель в паддоку та коментаторських лож.

Крім того, виникли проблеми з комунікацією між автодромом і місцевою поліцією, через що деякі вболівальники та члени команд годинами чекали, щоб отримати доступ до траси.

Організатори етапу запевнили вболівальників, що ці проблеми залишилися позаду.

"Думаю, можна з упевненістю сказати, що ми зробили розворот на 180 градусів порівняно з минулим роком. Комунікація тепер буде під контролем, усі накази чи повідомлення, які будуть віддані у вихідні, будуть синхронізовані з усіма офіційними повідомленнями", – пояснили організатори.

Етап в Монреалі проходитиме з 13 по 15 червня. За контрактом Гран-прі Канади мав залишатися частиною календаря Формули-1 до 2029 року. Однак після пропуску двох років через пандемію COVID-19 цей термін було продовжено до 2031 року.

Раніше стало відомо, що Ред Булл більше не збирається привозити великі оновлення боліда в цьому сезоні.