Уболівальники збірної України обрали Лева матчу у грі з Канадою

Захисник Ілля Забарний став володарем призу "Лев Матчу" в поєдинку проти Канади (2:4) у межах турніру Canadian Shield.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

За Забарного свої голоси віддали 44% уболівальників "синьо-жовтих".

Ілля вийшов у стартовому складі та відзначився голом на 89-й хвилині гри. На його рахунку 89% точних передач (79 з 89), зокрема, 1 ключовий, 1 удар по воротах та 3 виграних позиції з 6.

Наступний матч на турнірі збірна України зіграє з Новою Зеландією. Зустріч запланована на середу, 11 червня.

Участь на турнірі Canadian Shield можна вважати підготовкою до кваліфікації на чемпіонат світу, де Україна стартує у вересні.