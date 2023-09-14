Моєс: Хочу дати Лінгарду реальну можливість відновити форму

Тренер Вест Гема розповів про можливе повернення на поле Лінгарда

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Джессі Лінгард, який у статусі вільного агента тренується з Вест Гемом може відновити свою форму.

Про це заявив головний тренер "молотобійців" Девід Моєс.

"Джессі тренувався з нами протягом трьох тижнів. Він став значно кращим відтоді – зараз у дуже хорошому стані. Коли Джессі приєднався до нас пару років тому, він мав чудову форму. Ймовірно, саме він створив ту різницю, щоб ми потрапили в єврокубки.

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Тому хочу дати йому реальну можливість відновити форму і подивитися, як він з цим впорається. Він повернувся і наблизився до рівня фізичної підготовки, на який ми сподівалися", - сказав Моєс.

“Jesse’s trained with us for 3 weeks.” 👀



“I want to give him every opportunity to get back into condition. He’s improved greatly.”



David Moyes responds to rumours that Jesse Lingard could re-sign for #WHUFC. pic.twitter.com/OC5oFxloPL — talkSPORT (@talkSPORT) September 12, 2023

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