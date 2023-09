Моєс: Хочу дати Лінгарду реальну можливість відновити форму

Півзахисник Джессі Лінгард, який у статусі вільного агента тренується з Вест Гемом може відновити свою форму.

Про це заявив головний тренер "молотобійців" Девід Моєс.

“Jesse’s trained with us for 3 weeks.” 👀



“I want to give him every opportunity to get back into condition. He’s improved greatly.”



David Moyes responds to rumours that Jesse Lingard could re-sign for #WHUFC. pic.twitter.com/OC5oFxloPL