Головне
Амосов проведе захист титулу проти Джексона на Bellator 301
Сьогодні 09:17 400
Активісти закликали МОК відсторонити Іран від участі в Олімпіаді
Сьогодні 13:36 115
Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком
Сьогодні 11:52 6339 2
Калініна поступилася Крейчиковій у другому колі турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 08:53 352
Динамо дозаявило нападника на сезон УПЛ
Вчора 21:39 1403
Збірна Польщі звільнила головного тренера
Вчора 19:22 871
Звягель оголосив про відхід Максимова
Вчора 19:08 596
Бех-Романчук пропустить фінал Діамантової ліги
Вчора 16:25 983
Принц Гаррі зустрівся з Тайрою на Іграх нескорених-2023
Вчора 14:02 834
Сандерленд презентував Русина
Вчора 11:50 744
Прямі трансляції

Моєс: Хочу дати Лінгарду реальну можливість відновити форму

Тренер Вест Гема розповів про можливе повернення на поле Лінгарда
Сьогодні 12:15 213 0
Моєс: Хочу дати Лінгарду реальну можливість відновити форму
#Вест Гем, #Моєс, #Джессі Лінгард

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Джессі Лінгард, який у статусі вільного агента тренується з Вест Гемом може відновити свою форму.

Про це заявив головний тренер "молотобійців" Девід Моєс.

"Джессі тренувався з нами протягом трьох тижнів. Він став значно кращим відтоді – зараз у дуже хорошому стані. Коли Джессі приєднався до нас пару років тому, він мав чудову форму. Ймовірно, саме він створив ту різницю, щоб ми потрапили в єврокубки.

  Актуально: Вест Гем підписав захисника Штутгарта

Тому хочу дати йому реальну можливість відновити форму і подивитися, як він з цим впорається. Він повернувся і наблизився до рівня фізичної підготовки, на який ми сподівалися", - сказав Моєс.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 15026
Маркевич дав пораду Реброву на другий матч з Італією Маркевич дав пораду Реброву на другий матч з Італією 1818
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 11967
Збірна України оголосила заявку на матчі Ліги націй з Сербією та Польщею Збірна України оголосила заявку на матчі Ліги націй з Сербією та Польщею 1767
Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком Легенда дня. 29 років тому Динамо здійснило епічний камбек у грі зі Спартаком 6339 2
Динамо дозаявило нападника на сезон УПЛ Динамо дозаявило нападника на сезон УПЛ 1403
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22561
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 134860
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 321914 7
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40025 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 79985
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 42676