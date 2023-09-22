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Лавриненко: Поважаємо Оболонь і готуємося до бойової гри

Сергій Лавриненко прокоментував підготовку Вереса до матчу проти Оболоні
Сьогодні 14:25 66 0
Лавриненко: Поважаємо Оболонь і готуємося до бойової гри
#Верес, #Сергій Лавриненко, #Оболонь

Джерело - nkveres.com.

Верес готується до бойового матчу восьмого туру УПЛ проти Оболоні.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Сергій Лавриненко.

"Фізично команда вже відновилася. А психологічно — було важко. Гра у Кривому Розі була нічийною. Прикро програвати, пропускаючи гол на останніх хвилинах. Всі футболісти були дуже розчаровані. Тому, цього тижня ми працювали в тому числі та над покращенням настрою в колективі. Кожна гра для нас дуже важлива. І настрій на кожну гру повинен бути бойовим. 

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У Києві в п'ятницю не зіграють Віталій Дахновський і Андрій Блізніченко. Зараз вони не тренуються з командою. Перший — продовжує відновлюватися після ушкодження ключиці. Андрію Блізніченку потрібне додаткове обстеження. Усі інші — працюють в загальній групі. Але у хлопців, які лише нещодавно відновилися після травм, зараз різний стан функціональної готовності. Це треба розуміти. Радує те, що всі працюють з командою.

Щодо нашого суперника, скажу, що Оболонь — хоч і новачок ліги, але це команда з досвідом. Багато футболістів київського клубу вже грали раніше на рівні УПЛ. Це команда з характером. Вони вже зіграли майже з усіма лідерами і по грі нікому не поступалися. Вони добре готові фізично. Також Оболонь використовує дуже незручну тактичну схему — із п'ятьма захисниками під час гри в обороні. Це виклик для кожного тренера. Ми поважаємо цього суперника і готуємося до хорошої бойової гри", — розповів Лавриненко.

Матч розпочнеться о 17:00.

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