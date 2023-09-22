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Президент Вереса: Хочемо спробувати запросити іноземні компанії, наприклад Canal+

Іван Надєїн розкрив деталі розмови про єдиний телепул на зустрічі власників клубів УПЛ
Сьогодні 12:10 209 0
Президент Вереса: Хочемо спробувати запросити іноземні компанії, наприклад Canal+
#Верес, #Надєїн, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - ukrfootball.uа.

Клуби УПЛ хочуть створити єдиний телепул.

Про це розповів президент Вереса Іван Надєїн.

"У всіх є розуміння того, що треба об’єднуватися. Цей рік вже буде так, як є, але наступного є всі шанси, щоб об’єднатися і провести тендер щодо єдиного телепулу. Про це заявили перші особи клубів.

Ми хочемо якісно підготувати конкурс і спробувати запросити іноземні компанії, наприклад Canal+, який займається трансляціями в Польщі. Можливо, й українські компанії.

Суркіс і Геллер не проти такого рішення. На наступний рік вони готові. Ми нормально обговорили всі моменти, – сказав Надєїн.

Відзначимо, що Canal+ - приватний французький телевізійний канал з абонентською платою.

Нагадаємо, відбулася зустріч представників клубів УПЛ.

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