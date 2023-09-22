Президент Вереса: Хочемо спробувати запросити іноземні компанії, наприклад Canal+

Клуби УПЛ хочуть створити єдиний телепул.

Про це розповів президент Вереса Іван Надєїн.

"У всіх є розуміння того, що треба об’єднуватися. Цей рік вже буде так, як є, але наступного є всі шанси, щоб об’єднатися і провести тендер щодо єдиного телепулу. Про це заявили перші особи клубів.

Ми хочемо якісно підготувати конкурс і спробувати запросити іноземні компанії, наприклад Canal+, який займається трансляціями в Польщі. Можливо, й українські компанії.

Суркіс і Геллер не проти такого рішення. На наступний рік вони готові. Ми нормально обговорили всі моменти, – сказав Надєїн.