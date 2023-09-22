Моурінью: Рома не контролювала гру у першому таймі

Рома здобула заслужену перемогу над Шерифом у 1-му турі групового етапу Ліги Європи.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Жозе Моурінью.

"Мені не сподобався перший тайм ні в плані індивідуальних дій, ні в плані командних. Ми не контролювали гру, і те, що нам вдалося забити до перерви, було майже дивом. Ми нічого не зробили, щоб отримати цю перевагу.

Мені більше сподобалося, як ми відреагували на пропущений м’яч у другому таймі, створивши багато моментів. Сподобалося, що ми сховали м'яч від Шерифа і здобули заслужену перемогу", – сказав Моурінью.