Зоря - Гент 1:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Зоря зіграла внічию з Гентом у межах 1-го туру групового етапу Ліги конференцій.
Ліга конференцій УЄФА
1 тур, 21 вересня
Голи: 0:1 - 67 Кейперс, 1:1 - 70 Герреро
Зоря: Турбаєвський, Снурніцин, Жордан, Боль, Кирюханцев, Вантух, Яцик, Антюх (Волошин, 77), Мишньов (Мічин, 77), Нагнойний (Венделл, 77), Герреро
Запас: Сапутін, Жилкін, Алефіренко, Дришлюк, Горбач, Бугай, Чурко, Данченко
Гент: Руф, Торунаріга, Ватанабе, Кандусс, Фадіга (Фофана, 61), Браун (Самуаз, 77), Кумс, де Сарт (Гандельман, 61), Геркенс (Юльсагер, 61), Тіссудалі, Кейперс
Запас: Нарді, де Схревел, Лага, Агбор, Ігбокве
Попередження: Де Сарт 57, Кирюханцев 87
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