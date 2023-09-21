Зоря зіграла внічию з Гентом в 1 турі Ліги конференцій

Зустірч завершилася з рахунком 1:1

Джерело - Чемпіон.

Зоря та Гент не визначили сильнішого в межах 1-го туру групового етапу Ліги конференцій.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Ліга конференцій УЄФА

1 тур, 21 вересня

Зоря - Гент 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 67 Кейперс, 1:1 - 70 Герреро

Склади команд:

Зоря: Турбаєвський, Снурніцин, Жордан, Боль, Кирюханцев, Вантух, Яцик, Антюх (Волошин, 77), Мишньов (Мічин, 77), Нагнойний (Венделл, 77), Герреро

Запас: Сапутін, Жилкін, Алефіренко, Дришлюк, Горбач, Бугай, Чурко, Данченко

Гент: Руф, Торунаріга, Ватанабе, Кандусс, Фадіга (Фофана, 61), Браун (Самуаз, 77), Кумс, де Сарт (Гандельман, 61), Геркенс (Юльсагер, 61), Тіссудалі, Кейперс

Запас: Нарді, де Схревел, Лага, Агбор, Ігбокве

Попередження: Де Сарт 57, Кирюханцев 87

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