Захисник Лудогорця Пластун може покинути клуб взимку

Болгари не планують пропонувати Пластуну новий контракт

Джерело - Тема Спорт.

Український захисник Лудогорця Ігор Пластун не потрапив до заявки своєї команди на сезон Ліги конференцій.

Про це повідомляє Тема Спорт.

Лудогорець у зимове трансферне вікно має намір продати 33-річного українця.

Його угода про співпрацю з клубом розрахована до літа наступного року.

Болгари не планують пропонувати Пластуну новий контракт та хочуть заробити на його трансфері гроші.

Керівництво Лудогорця вже займається пошуком нової команди для Пластуна.

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