Захисник Лудогорця Пластун може покинути клуб взимку

Джерело - Тема Спорт.
Український захисник Лудогорця Ігор Пластун не потрапив до заявки своєї команди на сезон Ліги конференцій.
Про це повідомляє Тема Спорт.
Лудогорець у зимове трансферне вікно має намір продати 33-річного українця.
Його угода про співпрацю з клубом розрахована до літа наступного року.
Болгари не планують пропонувати Пластуну новий контракт та хочуть заробити на його трансфері гроші.
Керівництво Лудогорця вже займається пошуком нової команди для Пластуна.
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