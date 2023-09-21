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Конса підписав новий контракт з Астон Віллою

Захисник отримав новий контракт
Сьогодні 11:25 177 0
Конса підписав новий контракт з Астон Віллою
#Астон Вілла

Джерело - Чемпіон.

Центральний захисник Астон Вілли Езрі Конса підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Точний термін дії угоди не повідомляється, але сайт клубу зазначає, що контракт є довгостроковим.

25-річний центральний захисник приєднався до Астон Вілли ще у 2019 році, коли клуб придбав його за 13.3 мільйонів євро у Брентфорда. З того часу Езрі завжди вважався важливим гравцем команди, зігравши 145 матчів за клуб, зокрема 7 в цьому сезоні (всі розпочинав у стартовому складі). На його рахунку 6 забитих м'ячів та 2 гольові передачі.

Раніше Астон Вілла підписала захисника Барселони.

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