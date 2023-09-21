Конса підписав новий контракт з Астон Віллою

Джерело - Чемпіон.
Центральний захисник Астон Вілли Езрі Конса підписав новий контракт з клубом.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Точний термін дії угоди не повідомляється, але сайт клубу зазначає, що контракт є довгостроковим.
25-річний центральний захисник приєднався до Астон Вілли ще у 2019 році, коли клуб придбав його за 13.3 мільйонів євро у Брентфорда. З того часу Езрі завжди вважався важливим гравцем команди, зігравши 145 матчів за клуб, зокрема 7 в цьому сезоні (всі розпочинав у стартовому складі). На його рахунку 6 забитих м'ячів та 2 гольові передачі.
Раніше Астон Вілла підписала захисника Барселони.