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Астон Вілла підписала захисника Барселони

Клеман Ленгле – гравець Астон Вілли
Сьогодні 18:42 169 0
Астон Вілла підписала захисника Барселони
#Астон Вілла, #Барселона, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Французький захисник Барселони Клеман Ленгле невдовзі перейде в Астон Віллу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуб з Бірмінгема орендує гравця на один сезон. Поки невідомо, чи буде в угоді опція викупу. Всі сторони переговорів вчора дійшли до домовленості, очікується підпис документів.

Минулий сезон 28-річний француз також провів в Англійській Прем'єр-лізі: тоді його орендував Тоттенгем. За лондонський клуб Клеман Ленгле відіграв 35 матчів, відзначившись 1 голом та 2 асистами.

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