Астон Вілла підписала захисника Барселони

Джерело - Чемпіон.
Французький захисник Барселони Клеман Ленгле невдовзі перейде в Астон Віллу.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Клуб з Бірмінгема орендує гравця на один сезон. Поки невідомо, чи буде в угоді опція викупу. Всі сторони переговорів вчора дійшли до домовленості, очікується підпис документів.
Минулий сезон 28-річний француз також провів в Англійській Прем'єр-лізі: тоді його орендував Тоттенгем. За лондонський клуб Клеман Ленгле відіграв 35 матчів, відзначившись 1 голом та 2 асистами.