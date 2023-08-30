Астон Вілла підписала захисника Барселони

Клеман Ленгле – гравець Астон Вілли

Джерело - Чемпіон.

Французький захисник Барселони Клеман Ленгле невдовзі перейде в Астон Віллу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуб з Бірмінгема орендує гравця на один сезон. Поки невідомо, чи буде в угоді опція викупу. Всі сторони переговорів вчора дійшли до домовленості, очікується підпис документів.

Минулий сезон 28-річний француз також провів в Англійській Прем'єр-лізі: тоді його орендував Тоттенгем. За лондонський клуб Клеман Ленгле відіграв 35 матчів, відзначившись 1 голом та 2 асистами.