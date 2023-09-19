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Буяльський: Тепер я – капітан на полі, а Ярмоленко – у роздягальні

Сьогодні 11:39 188 0
Буяльський: Тепер я – капітан на полі, а Ярмоленко – у роздягальні
#Віталій Буяльський, #Динамо Київ

Джерело - fcdynamo.com.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський став новим капітаном команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Виборів як таких не було, мені просто у роздягальні вручили капітанську пов’язку. Ярмоленко сказав, що я маю бути капітаном, уся команда підтримала це. Тепер я – капітан на футбольному полі, а Андрій – у роздягальні.

Капітанські функції? Передусім, більше відповідальності від мене. Десь потрібно зіграти холоднокровніше, десь притримати м’яч, коли потрібно, десь підказати партнерам, інакше кажучи – тримати команду в тонусі", - відзначив Буяльський.

Раніше Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ.

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