Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Динамо переграло Ворсклу в межах 7-го туру української Прем'єр-ліги.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь киян.
Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 18 вересня
Динамо Київ - Ворскла 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 5 Волошин, 2:0 - 83 Беніто
Склади команд:
Динамо Київ: Бущан, Дубінчак, Попов, Біловар, Караваєв, Андрієвський (Рамадані, 86), Бражко, Волошин (Кабаєв, 60), Буяльський, Ярмоленко, Ванат (Беніто, 77)
Запасні: Нещерет, Моргун, Малиш, Дячук, Діалло, Михавко, Царенко
Ворскла: Ісенко, Корнієнко, Бацула (Островський, 76), Сантана, Пердута, Скляр (Черниш, 89), Павлюк, Челядін (Хрипчук, 89), Нестеренко (Крупський, 62), Кане (Тіагуїньйо, 89), Степанюк
Запасні: Єрмолов, Якубу
Попередження: Сантана 28, Скляр 38, Корнієнко 44
Нагадаємо, Буяльський міг стати гравцем Інтер Маямі.
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