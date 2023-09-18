Енріке: Впевнений, ПСЖ показуватиме хороший футбол

Джерело - RMC Sport.

ПСЖ розпочав новий сезон не надто вдало.

Про це заявив головний тренер парижан Луїс Енріке напередодні матчу з Боруссією Дортмунд в Лізі чемпіонів.

"Не знаю, як журналісти ставляться до нашого старту, але ми точно почали сезон не надто вдало. Коли починаю роботу в клубі, часто буває так, що потрібно передати багато інформації, ідей та концепцій, які гравці мають засвоїти. Команда дуже налаштована на це. Футболісти мають велике бажання засвоїти все нове. Я у захваті від їхньої поведінки.

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Фани ПСЖ - неймовірні. Їхня підтримка чудова, навіть коли результати не на належному рівні. Але це процес. Я вже мав такий досвід, все це вимагає певного часу. Впевнений, буде хороший футбол і хороші результати. Я в цьому впевнений.

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Не переймаюся, скільки мені дали часу в ПСЖ. Це моя робота, яка говорить сама за себе. Якщо результати будуть поганими - тоді вже подивимося. Живу командою щодня. Розмовляю з нею, моя одержимість полягає в тому, щоб гравці дуже чітко розуміли, як хочу, щоб вони грали. Щоб усвідомлювали всі ситуації, які хочу реалізувати під час матчів.

Футбол завжди ставить вас на місце - мене це зовсім не хвилює. Як людина, яка знає світ футболу - очевидно, хочу забивати голи якомога швидше. Хочу, щоб моя команда дуже чітко розуміла, як вона хоче грати, якомога швидше це засвоїла. Навіть якщо хочемо, щоб це сталося швидко - це завжди потребує часу", - сказав Енріке.

Матч ПСЖ - Боруссія Дортмунд відбудеться 19 вересня.

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