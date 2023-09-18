Аль-Ахлі підписав півзахисника ПСЖ Дракслера

Джерело - Чемпіон.
Німецький півзахисник Юліан Дракслер перейшов з ПСЖ в Аль-Ахлі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Катарський клуб заплатив парижанам за 29-річного німця понад 20 мільйонів євро.
Його контракт з новим клубом розраховано на два сезони - до літа 2025 року.
النادي #الأهلي القطري💚🤍 يتعاقد رسمياً مع النجم الألماني دراكسلر لمدة موسمين— النادي الأهلي الرياضي (@ahliqat) September 18, 2023
🔗: https://t.co/eUNPxNa32T pic.twitter.com/ITdtasPvQj
Нагадаємо, Енріке не мав наміру продавати півзахисника ПСЖ Вератті.
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