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Аль-Ахлі підписав півзахисника ПСЖ Дракслера

Контракт з німцем розрахований до літа 2025 року
Сьогодні 20:19 239 0
Аль-Ахлі підписав півзахисника ПСЖ Дракслера
#Юліан Дракслер, #ПСЖ, #Луїс Енріке

Джерело - Чемпіон.

Німецький півзахисник Юліан Дракслер перейшов з ПСЖ в Аль-Ахлі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Катарський клуб заплатив парижанам за 29-річного німця понад 20 мільйонів євро.

Його контракт з новим клубом розраховано на два сезони - до літа 2025 року.

Нагадаємо, Енріке не мав наміру продавати півзахисника ПСЖ Вератті.

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